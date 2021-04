F1: Alpine leva melhorias para Imola

Depois de um arranque pouco conseguido, a Alpine vai tentar mudar o cenário em Imola e irá introduzir um conjunto de melhorias para a prova italiana.

Marcin Budkowski confirmou que a equipa terá um upgrade significante para a segunda prova do ano:

“Há uma área que mudou nos regulamentos, que é uma área de desenvolvimento neste momento”, explicou Budkowski. “É obviamente o lado do fundo plano e do difusor. Fizemos algum trabalho ao longo do teste e fizemos algum trabalho no Bahrein e sem dúvida que vamos fazer mais algum trabalho nas próximas corridas. Todos os outros também o farão. É uma área que vai mudar. Temos um pacote bastante decente de atualização para Imola, por isso teremos mais algumas peças novas e mais desempenho no carro em Imola. E em geral, nas primeiras corridas da temporada, teremos mais algumas peças novas a chegar”.

“Atrás da Red Bull e da Mercedes, temos a McLaren, AlphaTauri e Ferrari que foram fortes, um pouco mais fortes do que esperávamos”, acrescentou.

“Depois estamos nós e a Aston Martin. Penso que aquele grupo com McLaren, Ferrari, AlphaTauri, connosco e com a Aston Martin, e mesmo Alfa Romeo – também não estiveram longe – esse grupo é muito, muito renhido.

“Vai ser muito apertado, circuito a circuito, vai ser muito variável. O nosso objetivo é estar à frente desse grupo em vez de estarmos na retaguarda e, neste momento, estamos algures no meio, e faltam-nos uns décimos para estarmos na frente. Pode ser diferente na próxima corrida e vai ser interessante observar porque as pessoas vão desenvolver os seus carros um pouco, mas não muito por causa dos regulamentos de 2022, por isso vai ser interessante. Aquele meio da tabela vai ser muito, muito competitivo durante toda a época”.