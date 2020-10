F1: Alfa Romeo define alinhamento até final deste mês

A Alfa Romeo é uma das equipas que ainda não definiu a sua dupla de pilotos para 2021, mas espera tomar uma decisão até ao final deste mês.

A equipa tem nos seus quadros Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Se no caso do finlandês tudo indica que a sua permanência depende apenas da sua vontade, uma vez que tem demonstrado em pista que ainda é competitivo, o caso do italiano parece complicar-se. Giovinazzi não tem tido tarefa fácil e ainda não convence apesar de ser a sua segunda época a tempo inteiro. Mick Schumacher está na calha para um lugar, mas o mercado está em ebulição e há muitos pilotos para poucas vagas. Seja qual for a decisão deverá ser tomada ainda este mês:

“Acho que no decorrer de outubro teremos que tomar uma decisão para ficarmos relaxados sobre isso nos últimos quatro eventos.” disse Frédéric Vasseur recentemente.