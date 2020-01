F1: Alex Albon quer usar Max Verstappen para acelerar adaptação

Alex Albon teve uma excelente época de estreia mas ainda está num processo de adaptação. Tendo Max Verstappen como referência, Albon quer usar isso em seu favor.

Albon foi obrigado a adaptar-se a duas equipas em menos de 12 meses e aprender de forma rápida. Não foi o ano ideal ao nível da adaptação a uma nova realidade competitiva, mas Albon respondeu de forma positiva ao desafio. Tem agora como missão continuar a sua adaptação e evolução na Red Bull e para tal tem como referência, Max Verstappen um dos melhores da atualidade.

“Acho que todos sabem que ele é rápido, todos sabem quem ele é”, disse Albon sobre Verstappen. “E sim, não é diferente para mim. Eu respeito o quão rápido ele é. E é bom para mim. Sinto que a melhor maneira de aprender e me preparar é contra um dos pilotos mais rápidos, se não o mais rápido. Eu acho que é uma boa maneira de acelerar o processo de aprendizagem. E vejo isso como algo positivo, vejo como uma coisa boa, um objetivo a perseguir e diminuir as diferenças. É isso que eu quero. Para mim é bom, por causa da sua reputação. Eu vejo isso como uma maneira de me mostrar e provar o meu valor. ”

Albon não receia este desafio e não vê motivos para que não possa até superar o colega de equipa:

“Tudo é possível. Nunca houve um momento em que pensei ‘ bem, vou para casa!’ Mas sim, claro, ele é muito rápido. Ele esta confortável com o carro. Ele passou muitos anos com a equipa e sabe como extrair o melhor do carro, enquanto para mim ainda é um processo de aprendizagem. ”