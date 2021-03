F1: Acabou-se o Champanhe no pódio

Os pilotos de F1 que forem ao pódio não poderão provar o gosto do champanhe, mas a diferença não será considerável, pois poderão beber vinho espumante.

Num acordo anunciado na terça-feira, a F1 diz que a Ferrari Trento foi nomeada como Espumante oficial de F1 numa parceria que durará os próximos três anos. As garrafas da bebida da empresa italiana serão utilizadas nos pódios após cada corrida e os seus produtos estarão disponíveis no Paddock Club de F1 e noutros locais oficiais.

Simone Mase, Director-Geral do Grupo Lunelli, disse: “Em 1981 estávamos no pódio do grande prémio Monza, por isso temos belas fotografias de então com grandes campeões. Eles já provaram Ferrari, mas agora somos parceiros e mal podemos esperar para lá estar”.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, disse não ter problemas sobre o desporto quebrar a tradição e comprometendo-se com um fornecedor de vinho espumante em vez de champanhe.

“A resposta é muito simples: é a qualidade do produto e a qualidade da empresa vem em primeiro lugar. Esta é a razão pela qual a nossa relação se desenvolveu. Os vinhos espumantes italianos terão a oportunidade de ser muito apreciados e F1 é a plataforma certa para garantir que as pessoas possam apreciar a qualidade da Ferrari Trento. Claro que o champanhe sempre representou algo que é sempre sinónimo de qualidade, por isso tenho a certeza de que F1 dará a conhecer ao mundo inteiro a Ferrari Trento”.

Uma coisa parece certa, veremos a Ferrari no pódio em 2021.