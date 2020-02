F1: A verdade sobre o olhar de Fernando Alonso em 2012

Depois de tanto tempo, Fernando Alonso finalmente explicou o famoso olhar no final do GP do Brasil 2012. A imagem ficou famosa e ainda hoje é recordada mas, segundo o espanhol não tem o significado que lhe era atribuido.

O GP do Brasil 2012 foi um dos mais emocionantes de sempre. A luta pelo título entre Alonso e Vettel estava em jogo e um toque nas primeiras curvas atirou o alemão para o fim do pelotão, com danos no seu monolugar. Vettel fez uma recuperação fantástica e conseguiu ficar com o título que mais uma vez escapava a Alonso. No final, surgiu uma imagem de Alonso, com o capacete a olhar fixamente, naquilo que parecia ser um misto de resignação e desilusão. O espanhol veio agora explicar que tal foi emplado:

“Há mentiras sobre minha carreira”, disse Alonso à revista F1 Racing. “Saí do meu carro e estava a olhar para o Felipe [Massa], que por algum motivo não parava de chorar. Ele estava com seus mecânicos e esposa, então eu estava ali à espera dele, para ver se ele estava bem. Disseram que eu estava chocado ou triste – não, eu não me importei tanto. Eu queria dar um abraço ao Felipe.

“Eu sei que não conseguimos o campeonato, mas lutamos e demos tudo o que tínhamos”, acrescentou Alonso. “Nós realmente trabalhamos duro para todos os resultados e a vida fora do carro foi ótima [na Ferrari]. Foi um bom momento na minha vida, morar em Maranello. Eu tinha muitos amigos lá, com o Felipe [Massa] e o Jules [Bianchi], que estava na Academia. Todas as sexta-feira à noite, jogávamos futebol junto com os mecânicos e engenheiros. Foi emocionalmente intenso. Ser piloto da Ferrari oferece muita satisfação dentro e fora do carro. Acabamos por perder o campeonato por alguns pontos quando estávamos na era dominante da Red Bull”.