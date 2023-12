F1 2023, Análise aos pilotos: Valtteri Bottas / Zhou Guanyu | AutoSport

A Alfa Romeo fez o seu último ano na F1 e não terá muito motivos para recordar a última época no Grande Circo. Já com a estrutura em plena mudança de rumo, com a entrada da Audi a ser preparada, a última época da Sauber sob o nome da marca italiana acabou por ser pouco produtiva, com os pilotos a pagarem o preço.

Numa fase de transição, é sempre difícil conseguir bons resultados. Foi o que aconteceu com a Alfa Romeo, com um carro que apenas a espaços pareceu ter alguma competitividade, sem nunca ter a consistência nem a regularidade para fugir dos últimos lugares. A luta final foi com a Haas, para evitar o décimo posto, o que foi conseguido, com a ajuda dos pilotos Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

Valtteri Bottas tem-se destacado mais pelas ações fora de pista, mostrando uma descontração nunca vista. Bottas transformou-se completamente desde que saiu da Mercedes e tem assumido uma postura em que mostra pouco interesse pelas opiniões dos outro, sem medo de agitar as águas. Em pista não vimos muito de Bottas, mas voltou a ser o melhor piloto da equipa. A sua experiência e qualidade ainda valem pontos na F1 e este ano conquistou 10. Não terá sido a época mais brilhante de Bottas, mas o carro não permitiu mais, também com alguns problemas de fiabilidade a complicarem de novo a tarefa. Zhou voltou a ficar em 18º lugar, marcando seis pontos, repetindo o score de 2022. Pode ser um sinal de estagnação, mas olhando para o que Bottas conseguiu (fez 49 pontos em 2022), dificilmente Zhou poderia ter feito muito melhor. Não comprometeu a equipa e foi fazendo algumas boas exibições, apesar da irregularidade. Ainda não mostrou tudo o que pode fazer na F1 e aguarda por uma conjuntura mais favorável.

Nota AS

Valtteri Bottas – Nota 6

Zhou Guanyu – Nota 5