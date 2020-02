F1, Otmar Szafnauer: “Aston Martin quer ser uma das melhores equipas de F1”

O responsável pela Racing Point, Otmar Szafnauer mostrou-se muito entusiasmado com a entrada da Aston Martin na estrutura, apresentando um discurso ambicioso.

A entrada da Aston Martin na estrutura da Racing Point é uma injecção de moral tremenda e uma oportunidade única de aproveitar o bom trabalho feito pela equipa até agora, colocando-o ao serviço de uma marca prestigiada:

“Como uma das marcas de carros desportivos mais emblemáticas do mundo, a Aston Martin precisava estar presente na F1 e esta solução permite o aparecimento de uma equipa de fábrica, a Aston Martin F1 Team a partir de 2021.“

“São notícias que entusiasmarão os fãs em todo o mundo e chamarão a atenção para uma marca que é amplamente considerada a melhor fabricante de carros desportivos de luxo da Grã-Bretanha. Certamente que fornece uma injeção real de energia para os 465 funcionários leais e trabalhadores de Silverstone”, acrescentou.

“A equipa está na F1, sob vários nomes, há 30 anos e está mais do que pronta para se tornar uma equipa de fábrica. Lawrence [Stroll] conversou com a equipa na semana passada e colocou o objetivo claro de estabelecer a Aston Martin como uma das principais equipas do desporto. Todos têm orgulho em representar um lendário fabricante de automóveis voltando ao auge do automobilismo.”

Mas Szafnauer explicou que não haverá “impacto imediato” na campanha de 2020 da Racing Point.

“Não há impacto imediato na nossa época atual e continuaremos a competir como Racing Point até a mudança de nome ocorrer no início da temporada de 2021”, disse ele. “A partir de então, seremos conhecidos simplesmente como ‘Aston Martin F1 Team’ – e o nome do Racing Point desaparecerá.

“É emocionante fazer a transição para uma equipa de fabrica e temos pouco menos de um ano para fazer todas as alterações – muitas das quais acontecerão nos bastidores. É importante não desviarmos os olhos da tarefa principal para 2020, que é ser competitivo nas pistas de corrida com o RP20”.