A FIA não vai modificar os testes de flexão da asa dianteira na Fórmula 1, apesar do escrutínio em 2024 sobre as asas flexíveis, como confirmado por Nikolas Tombazis, responsável pelos monolugares da FIA. Na sequência das preocupações levantadas pela Ferrari e pela Red Bull sobre as asas dianteiras da McLaren e da Mercedes, a FIA instalou câmaras de monitorização a partir do Grande Prémio da Bélgica para avaliar potenciais atualizações das regras para o futuro. Investigação não encontrou problemas…...

