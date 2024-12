CPV, Manuel Gião: “Ainda agora vou a Espanha e me falam da corrida com o Fernando Alonso” (Áudio)

É uma das histórias mais marcantes de Manuel Gião. Na altura em 1999, o piloto português competia na Euro Open by Nissan (ou Fórmula Nissan), uma série de iniciação que abria as portas à F1. Na altura o seu grande adversários era... Fernando Alonso com quem teve uma luta que acabou em polémica. Depois de se destacar no karting entre 1983 e 1988, Gião passou campeonato de Fórmula Ford em 1991, e o título da Super Fórmula Italiana em 1997.…...

