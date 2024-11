Os grandes campeões têm uma característica em comum... a insaciável fome de vitórias, a vontade de estar no topo a cada corrida, a cada sessão. Para eles, vencer é uma necessidade praticamente inegociável e, como tal, o seu comportamento em pista reflete isso. Nomes como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Max Verstappen passaram e ainda passam pela F1 deixando um legado de vitórias, com alguns momentos mais discutíveis à mistura. Mas, para David Coulthard, há um grande campeão que conseguiu números…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?