Christian Horner atravessa provavelmente o momento mais complicado da sua já longa carreira na Red Bull. O chefe de equipa esteve no centro de várias polémicas e agora vê peças-chave da equipa a assumirem outros projetos. Será que Horner tem capacidade para se reerguer? O começo da história Christian Horner, nomeado chefe de equipa da Red Bull Racing em 2005, com 31 anos, tornou-se o mais jovem a ocupar o cargo na Fórmula 1. Sob a sua liderança, a Red…...

