Singapura foi palco de uma das mais claras demonstrações de força da McLaren. Numa pista onde os pontos fortes do carro da equipa britânica se destacaram, dominaram como há muito não faziam. Mas serão capazes de manter este nível até ao fim? Se no início do ano disséssemos que a McLaren iria vencer com 20 segundos de vantagem para a Red Bull, todos soltariam gargalhadas. A verdade é que o equilíbrio de forças mudou drasticamente e a McLaren é agora…...

