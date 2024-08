A Red Bull vive momentos de tensão. Além da saída de algumas peças nucleares da sua estrutura diretiva, vê as equipas adversárias aproximarem-se a um ritmo perigoso. O campeonato foi para a pausa de verão com os Bull´s na frente. São 408 pontos e números já muito positivos para uma época. No entanto, a McLaren está em segundo, a apenas 42 pontos dos líderes. A Ferrari está em terceiro, a 63 e a Mercedes em quarto a 142 pontos. Mas…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?