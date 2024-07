Fernando Alonso teve um fim de semana para esquecer. Além das melhorias implementadas pela Aston Martin não terem dado os resultados desejados, o espanhol ficou descontente com os homens da FIA e com a transmissão da corrida. Fernando Alonso criticou a FIA por um "erro grosseiro", ao ter mostrado rapidamente a bandeira vermelha devido ao acidente de Yuki Tsunoda durante a Q3 do Grande Prémio da Hungria. O acidente de Tsunoda, quando faltavam apenas 2 minutos e 23 segundos para…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?