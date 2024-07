A temporada de 2024 da Fórmula E chega ao seu último capítulo no próximo fim de semana e, com habitualmente, a luta pelo título está em aberto e com António Félix da Costa na discussão. O final da temporada da Fórmula E realiza-se este fim de semana em Londres com um evento duplo no ExCeL Centre, concluindo a 10ª temporada do campeonato. Sete pilotos ainda estão, matematicamente, na luta pelo título e os três campeonatos (pilotos, equipas e marcas) permanecem…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?