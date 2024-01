Dakar 2024, Etapa 5: Nasser Al-Attiyah vence e recupera terreno, Yazeed Al Rajhi continua líder

A curta, mas exigente etapa 5 do Dakar 2024, sorriu a Nasser Al-Attiyah, vencedor, conseguindo a primeira vitória em especiais nesta edição do Dakar, numa etapa onde alguns pilotos tentaram estratégias diferentes. Al-Attiyah completou os 118 km em 1:37:25, menos 1:50 segundos de Guerlain Chicherit, esquecendo qualquer jogo estratégico. Al-Attiyah recuperou dois minutos ao líder da prova, Yazeed Al Rajhi, e ultrapassou Carlos Sainz pelo segundo lugar, com o espanhol a cair para o terceiro posto da geral. Juan Cruz…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?