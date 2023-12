F1, George Russell: “Calendário de 24 corridas não é sustentável”

É um tema recorrente que vai sendo abordado com uma regularidade preocupante. O aumento do número de corridas por ano, apesar de agradar a muitos fãs, não é uma solução que se anteveja sustentável a longo prazo, quer do ponto de vista ambiental, mas sobretudo, do ponto de vista do bem-estar das equipas. Ainda recentemente escrevemos sobre as exigências de um calendário de 24 corridas, com algumas datas que vão colocar grande stress nas equipas com duas ou três corridas…...