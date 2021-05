WTCR: Não há Vila Real mas há Estoril e novo contrato…

Na impossibilidade de se realizar o Circuito de Vila Real, Portugal vai receber este ano o WTCR no Circuito do Estoril. O regresso às ruas de Vila Real dá-se em 2022 e há um novo contrato para mais três anos do WTCR em Portugal.

O WTCR Race of Portugal, o segundo evento previsto para a temporada 2021 do FIA WTCR, muda-se de Vila Real para o Circuito do Estoril, a 26 e 27 de junho. Foi esta a solução encontrada para ultrapassar a impossibilidade de se realizar o Circuito de Vila Real, devido às restrições governamentais relativas a reuniões de massas em locais únicos que deverão permanecer até agosto.

Estas restrições, resultado da pandemia da Covida-19, tornaram a realização da corrida do WTCR de Portugal em Vila Real, onde o número de espectadores não pode ser controlado devido ao ambiente urbano compacto da pista, impossível em 2021.

No entanto, a Eurosport Events, a promotora do WTCR, revelou que um novo acordo de três anos para Vila Real acolher o WTCR em Portugal a partir de 2022.

Para minimizar a perturbação dos intervenientes do WTCR, incluindo equipas, fornecedores e emissoras, a data original, 26-27 de Junho, permanece inalterada.

Quando se tornou evidente que a WTCR Race of Portugal não poderia ser realizada em Vila Real nesta época, rapidamente se chegou a um acordo entre a Eurosport Events e o Circuito do Estoril. A mudança de locais foi posteriormente aprovada pela FIA, órgão dirigente do automobilismo mundial, e pela FPAK, federação portuguesa, o que significa que o Estoril acolherá dois fins-de-semana de corrida promovidos pela Eurosport Events no espaço de três semanas com as 12 Horas do Estoril de Endurance Motos agendadas para 16-17 de julho.