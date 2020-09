WTCR: Hyundai retira-se da corrida de Nurburgring

Depois das críticas do responsável máximo da Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, em Zolder, face às novas regras das ECU introduzidas no WTCR, a Hyundai decidiu mesmo retirar as suas equipas-cliente do evento deste fim de semana no Nordschleife/Nurburgring.

Num lacónico comunicado, a Hyundai refere não se sentir “bem-vinda” no WTCR e que é injustamente tratada. Isto sucede depois de um início difícil de temporada em Zolder, em que apenas dois dos seus pilotos conseguiram entrar no top 10 das corridas. A nova ECU resultou numa enorme quebra de desempenho da Hyundai e para os seus responsáveis o Equilíbrio de Performance e o novo sistema de ECU, tornaram Hyundai i30 N TCR pouco competitivo face aos outros seis fabricantes presentes na competição: “A Hyundai Motorsport anunciou que as nossas equipas de clientes não participarão na WTCR – FIA World Touring Car Cup Race of Germany (24-26 de setembro). A Hyundai Motorsport tem a sensação de que nem a empresa nem as nossas equipas de clientes são tratadas em pé de igualdade na competição, face a outros concorrentes e não se sente bem-vinda. Continuamos empenhados em demonstrar as credenciais de alto desempenho dos nossos carros nos palcos internacionais, em séries que refletem a marca N da Hyundai”.

Face a isto, as equipas BRC e Engstler, cada uma das quais com dois carros, está fora da prova. Seguem-se as cenas dos próximos capítulos…