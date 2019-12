Romeo Ferraris pode não continuar no WTCR

A equipa Romeo Ferraris, que participou no WTCR em 2019 com os Alfa Romeo Giulietta Veloce pilotados por Kevin Ceccon e Ma Qing Hua, ainda não sabe se em 2020 vai estar na Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA devido ao projeto do ETCR.

(CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE O ALFA ROMEO GIULIA ETCR)

A Romeo Ferraris vai trabalhar juntamente com a Hexthron Racing Systems no Giulia para o ETCR. Em declarações ao site motorsport.com, Mario Ferraris disse que um dos programas precisava de ser prioridade.

“Para estarmos aqui precisamos de dinheiro. Não temos orçamento para os dois programas. Para mim, acho que o ETCR vai ser mais importante. Ainda não sei o que vai acontecer com o programa do WTCR.”

“Continuamos a construir carros para o Japão, para a Dinamarca, ou seja, o carro TCR vai continuar e continuaresmo a dar apoio aos nossos clientes, mas no WTCR, acho que não ficamos.”