WEC: Will Owen será colega de Filipe Albuquerque | AutoSport

A United Autosports confirmou Will Owen para disputar o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA de 2022, assim como para as 24 horas de Daytona em janeiro do próximo ano.

Em 2022, Owen regressa à equipa na sua primeira temporada completa no WEC, tendo ao lado Phil Hanson e Filipe Albuquerque para a terceira temporada do campeonato da equipa. O piloto norte-americano estará na equipa nas 24h de Daytona com os colegas Jim McGuire, Guy Smith e Phil Hanson no Oreca #22.

Owen representou a United Autosports em 2017, quando fizeram a sua estreia nos LMP2 no European Le Mans Series. Nesse ano, Owen terminou em segundo lugar na classificação do campeonato depois de obter duas vitórias e três pódios e terminou em quarto lugar nas 24 Horas de Le Mans. Em 2018, o piloto regressou à equipa para o ELMS, bem como para entrar nas 24h de Daytona, onde terminou em quarto lugar. Regressou ainda nas épocas de 2019 e 2020 no ELMS, antes de decidir retirar-se momentaneamente das corridas.

Will Owen afirmou estar contente por ter dois experientes pilotos como companheiro de equipa no WEC. “Estou muito feliz por estar de volta às corridas e por estar de volta à United Autosports. A oportunidade de correr em toda a temporada do WEC com o Filipe e Phil é uma oportunidade especial, e estou muito grato por ter chegado a bom termo. Também me dá muita confiança estar ao lado de dois colegas de equipa muito experientes, e uma equipa que tem continuado a crescer e a alcançar grandes resultados. Também estou entusiasmado por voltar às 24 horas de Daytona. Temos um grande alinhamento com Jim, Phil e Guy, e penso que vamos realmente gostar de trabalhar juntos. A primeira vez que competi nesta corrida foi em 2018 com a United Autosports, onde terminamos em quarto lugar”.