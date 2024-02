WEC: Porsche termina o Prólogo com o tempo mais rápido | AutoSport

Frederic Makowiecki foi o piloto a registar a marca mais rápida dos dias de testes coletivos do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) no Barém. O piloto da Porsche Penske Motorsport foi o mais rápido em pista nas duas sessões do derradeiro dia do Prólogo, que termina com um Porsche 963 no topo da tabela de tempos nas quatro sessões de ensaios realizadas durante os dois dias.

Se ontem foi o Porsche 963 nº12 privado da Hertz Team JOTA o mais rápido nas duas sessões, nas duas últimas saídas para a pista do pelotão do WEC, foi a vez do Porsche 963 nº5, da equipa de fábrica, a liderar a tabela de tempos, alcançando mesmo o melhor tempo dos dois dias.

Frederic Makowiecki impôs o ritmo na última sessão com o tempo de 1:40.404s, superando a melhor marca até aquela altura e que tinha sido alcançada por Callum Ilott, no Porsche nº12 da da Hertz Team JOTA, na noite de segunda-feira. Recordamos que a equipa privada britânica, que opera dois dos Porsche 963 da classe Hypercar, optou por participar na primeira sessão do Prólogo, não estando em pista na última, que se realizou hoje à tarde.

Ainda na terceira sessão do Prólogo, realizada durante a manhã em Portugal, Frederic Makowiecki já tinha estabelecido o tempo mais rápido, com a marca de 1:41.223s, 0.037s mais rápido do que o piloto do Peugeot 9X8 nº94 Stoffel Vandoorne. No entanto, tinha ficado ainda a cerca de sete décimos de segundo atrás da marca de segunda-feira de Ilott.

Nessa sessão, Vandoorne e Jean-Éric Vergne, aos comandos do outro Peugeot 9X8, o nº93, estiveram na frente da tabela de tempos, mas depois da segunda interrupção com bandeiras vermelhas, para permitir a limpeza da pista, Kevin Estre, no Porsche 963 nº6 da Porsche Penske Motorsport, registou o tempo de 1:41:420s, para se colocar entre os dois Hypercar franceses. Pouco depois surgiu o melhor tempo por parte de Makowiecki, que passou para a liderança da tabela de tempos, destronando Vandoorne.

Frederic Makowiecki registou o tempo mais rápido nas últimas três horas de ação em pista, com uma vantagem de 0.054s para o Cadillac V-Series.R n.º 2 conduzido por Alex Lynn.

Yifei Ye, no Ferrari 499P n.º 83 da AF Corse, registou o terceiro melhor tempo da sessão com 1:40.739s.

Entre os LMGT3, o Aston Martin Vantage GT3 Evo nº777 da D’station fez o melhor tempo pela na derradeira sessão, com Clement Mateu a registar 1:54.778s, depois de Marco Sorensen ter terminado a terceira sessão na frente da tabela de tempos com a marca de 1:54.791s.

A próxima vez que os carros estiverem em pista – sexta-feira, 29 de fevereiro – será para a primeira sessão de treinos livres dos 1812 km do Catar, a prova de abertura do calendário de 2024 do WEC, que terá lugar às 09h20.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.