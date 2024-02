WEC: Porsche 963 da JOTA foi o mais rápido do primeiro dia do Prólogo | AutoSport

O Porsche 963 privado da Hertz Team JOTA foi o mais rápido nas duas sessões do Prólogo do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, que tiveram lugar ontem no Circuito Internacional de Losail e que antecede os 1812km do Catar, a primeira prova do mundial.

O programa atualizado do Prólogo, que foi adiado para segunda e terça-feira após se terem verificado atrasos no transporte marítimo, foi dividido em quatro sessões no total. Destas, as equipas podiam escolher entre participar na sessão de abertura, na segunda-feira, ou na sessão final, na terça-feira, ambas com duração de três horas cada. As restantes sessões foram obrigatórias para todas as equipas e tiveram lugar das 18h00 às 23h00 (locais) de segunda-feira e das 10h00 às 13h00 (locais) de terça-feira, proporcionando às equipas 11 horas em pista ao longo dos dois dias de teste.

Na primeira sessão, apenas estiveram em pista 9 dos 37 carros concorrentes na temporada de 2024 do WEC. Isotta Fraschini e Hertz Team JOTA foram as equipas do da classe Hypercar, enquanto a United Autosports, TF Sport e Iron Lynx estiveram em pista a representar a classe LMGT3.

O Porsche 963 da JOTA liderou a tabela de tempos, com Norman Nato a estabelecer a marca de 1:41.822 aos comandos do carro nº 12. Jenson Button, no segundo carro da JOTA, no n.º 38, registou 1:43.206s e o Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione n.º 11, conduzido por Jean-Karl Vernay, registou 1:45.928s.

O McLaren 720s GT3 Evo nº 59 da United Autosports, com Nicolas Costa ao volante, foi o mais rápido dos GT3 com 1:56.583s.

Na segunda sessão do dia, Callum Ilott colocou de novo o Porsche 963 privado nº12 da Hertz Team JOTA no topo da tabela de tempos, completando a sua volta mais rápida em 1:40.541s. Com todos os 37 concorrentes em pista e com as luzes do circuito de Losail ligadas, o piloto britânico liderou a tabela de tempos, seguido de Antonio Fuoco no Ferrari 499P nº50 da Ferrari AF Corse e de Jenson Button no segundo Porsche da JOTA.

Durante esta sessão do Prológo, os dois Toyota GR010 tiveram um bom desempenho, com o carro n.º 8 a completar 138 voltas, mais 11 do que o 7, mas registaram tempos por volta fora dos dez primeiros.

Em LMGT3, Gregoire Saucy terminou a sessão com a melhor marca, ao volante do McLaren 720S GT3 Evo nº 59 da United Autosports e com a sua melhor volta em 1:54.480s. Foi 0.062s mais rápido do que o Ferrari 296 GT3 nº 54 da Vista AF Corse, com Davide Rigon aos comandos.

Hoje há mais duas sessões de teste, no último dia de preparação antes da prova de abertura do calendário de 2024 do WEC.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: Philippe NANCHINO