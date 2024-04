WEC: Mudanças no pelotão para as 6 Horas de Spa-Francorchamps

A próxima prova do WEC em Spa-Francorchamps entra em conflito com o E-Prix de Berlim da Fórmula E, levando a algumas mudanças entre as tripulações do pelotão.

Revelada a lista de inscritos para as próximas 6 Horas de Spa-Francorchamps, agendadas para 9 e 11 de maio, confirma-se vários ajustes nos pilotos para a terceira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

Ambas as tripulações da Peugeot serão compostas apenas por dois pilotos em Spa. O 9X8 n.º 93 verá Jean-Eric Vergne afastado para esta corrida, enquanto o carro irmão n.º 94 não contará com Stoffel Vandoorne, ambos comprometidos com os deveres do também Campeonato do Mundo da FIA, a Fórmula E em Berlim, que coincide com a prova belga.

Há também a mudança no Porsche 963 n.º 12 da Hertz Team JOTA, com o piloto francês Norman Nato a ficar de fora, enquanto os britânicos Will Stevens e Callum Ilott formam a dupla para a corrida belga.

Outra mudança notável ocorre na classe Hypercar com o Lamborghini Iron Lynx n.º 63. Edoardo Mortara dará lugar ao italiano Andrea Caldarelli, que anteriormente competiu com a Prema Racing em LMP2, faz a sua estreia este ano no WEC com o novo Lamborghini SC63.

Relativamente à classe LMGT3, Rahel Frey, experiente piloto da Iron Dames, substituirá Doriane Frey no Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 n.º 85. A ausência de Frey deve-se a compromissos de corrida do Formula Regional European Championship em Hockenheim, no mesmo fim de semana, estando previsto o seu regresso para as 24 Horas de Le Mans, em junho.

A última mudança acontece na Akkodis ASP Team, onde o piloto de reserva da Toyota, Ritomo Miyata, irá substituir Kelvin Van Der Linde em Spa.

Foto: Philippe NANCHINO