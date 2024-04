WEC: Lamborghini avalia possibilidade de segundo carro

A Lamborghini Squadra Corse avalia o compromisso com o WEC e IMSA após as corridas iniciais das temporadas.

A Lamborghini Squadra Corse é um dos construtores do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA que tem só um Hypercar em pista na temporada de 2024, à semelhança da Isotta Fraschini e Cadillac. No entanto, este campeonato poderá obrigar, em breve, a utilização de, pelo menos, dois carros por equipa.

O responsável pelo departamento de competição e CTO da Lamborghini, Rouven Mohr, está satisfeito com o progresso do SC63, mas ainda não tem qualquer decisão sobre esta possibilidade de colocar mais um carro em pisra, estando neste momento a avaliar cuidadosamente as oportunidades futuras, tanto no WEC como no IMSA, considerando todas as variáveis.

Até à data, não se registaram problemas significativos durante as corridas e a atenção centra-se agora na melhoria gradual do desempenho, sende este ano muito importante para consolidar a fiabilidade do protótipo.

Em declarações à edição italiana do Motorsport, em Imola, Rouven Mohr explicou que a “ambição sempre foi ter dois carros na grelha, mas também temos de pensar em dar um passo de cada vez e não ir além das nossas possibilidades, porque isso seria contraproducente. Como já disse, 2024 servirá para aprendermos muito, incluindo a forma de gerir o ‘Balance of Performance’ e o potencial. Quando compreendermos tudo, teremos uma base a partir da qual podemos começar e aumentar o número de carros, mas não podemos arriscar, exagerar e perder o rumo”.

Sem fechar a porta a esta possibilidade, o responsável da Lamborghini insiste que estão a “avaliar e a tentar ver se existem forças para o fazer, também do ponto de vista económico. É muito cedo para falar sobre isso e não queremos que os rumores influenciem e prejudiquem a estabilidade da equipa que trabalha tão arduamente no carro atual. Certas escolhas terão consequências e, por isso, vamos também falar sobre o assunto com a Iron Lynx para perceber que decisão tomar. Para já, estamos concentrados no programa que temos e nos progressos, o resto também dependerá dos cenários que surgirem. Correr em campeonatos como o WEC requer espaço e investimento, por isso, para já, não sabemos o que pode significar acrescentar um segundo SC63 à grelha”, concluiu.

Foto: Philippe NANCHINO