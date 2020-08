WEC, Filipe Albuquerque: “Vimos de três vitórias em Spa, agora queremos a quarta”

Depois da vitória do passado fim-de-semana em Spa-Francorchamps para o European Le Mans Series, Filipe Albuquerque já está de novo no circuito belga para mais uma jornada, mas agora pontuável para o Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), as 6h de Spa.

Na liderança da LMP2, o piloto português está determinado em continuar a senda de bons resultados e aumentar a vantagem na tabela classificativa.

Ao lado de Phil Hanson e, nesta prova, também de Paul Di Resta, a confiança no Oreca da United Autosports deixa Filipe Albuquerque confiante: “Vimos de uma sequência de três vitórias em Spa e estamos determinados em conseguir a quarta. Seria excecional. Não será fácil pois os nossos adversários têm a mesma ambição, mas estamos muito cientes do nosso trabalho e sobretudo, do nosso potencial”, começou por referir o piloto de Coimbra.

Filipe e Phil estão preparados para este desafio, no entanto Paul di Resta está longe da competição há vários meses fruto da pandemia: “Vai ter de ganhar algum ritmo competitivo e para isso vai desfrutar de mais tempo ao volante do Oreca nas sessões de treino. Temos de minimizar este ‘handicap’ que acredito seja facilmente ultrapassável. Temos estado a trabalhar esta semana no carro em melhorar o ‘set-up’ e acredito que somos, mais uma vez, candidatos à vitória. Seria um resultado muito importante antes de enfrentarmos a próxima prova, as 24h de Le Mans”, concluiu o piloto português confiante no desempenho da sua equipa. A corrida terá lugar no sábado, dia 15 a partir das 12.30h e terá transmissão em direto no Eurosport 2.