WEC: Estreia de Imola na segunda ronda do ano

Com alguma expectativa à mistura, o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) prepara-se para a sua estreia no histórico Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Apesar de receber uma ronda do WEC pela primeira vez, aquela pista não é estranha às corridas de resistência, com a história a remontar há meio século, à corrida inaugural dos 1000 km de Imola, que se realizou pela primeira vez em 1974. Mais recentemente, o circuito tem sido uma presença regular no calendário do European Le Mans Series, o que o torna um território familiar para vários concorrentes que participam no evento de seis horas do WEC deste fim de semana.

Situadas na pitoresca região de Emilia-Romagna, as 6 Horas de Imola prometem muita ação em pista entre os dias 19 a 21 de abril.

A segunda ronda da temporada deste ano marcará a primeira saída competitiva do novíssimo hipercarro 9X8 da Peugeot TotalEnergies, com especificações para 2024, que apresenta atualizações aerodinâmicas radicais, incluindo a adição de uma asa traseira.

Haverá também duas alterações na lista de inscritos em comparação com a corrida de abertura no Catar. Jules Gounon vai substituir Ferdinand Habsburg na Alpine Endurance Team, depois de um acidente nos testes que deixou o austríaco com duas vértebras fraturadas.

O Cadillac V-Series.R n.º 2 terá apenas dois pilotos, com o britânico Alex Lynn e o neozelandês Earl Bamber, uma vez que Sébastien Bourdais (que se juntou à dupla na corrida de abertura da época) vai competir em Long Beach, na ronda do IMSA.

Para a segunda ronda do mundial, a Ferrari e a Toyota vão beneficiar de reduções significativas no peso como parte da revisão do Balance of Performance (BoP) para os hipercarros. Foram feitos ajustes ao peso mínimo dos carros, com o 499P da Ferrari a receber a maior redução de peso de 34 kg, baixando-o para 1041 kg para o evento italiano. O GR010 Hybrid da Toyota também registará uma redução de 29 kg, pesando agora 1060 kg.

Outras reduções de peso incluem o Alpine A424 (-28 kg), o BMW M Hybrid V8 (-25 kg) e o Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione (-27 kg), com o objetivo de nivelar as condições de concorrência entre os carro da classe de topo. Para além disso, a maioria dos carros verá um aumento na potência máxima, com o Cadillac V-Series.R e o Lamborghini SC63 a receberem os maiores aumentos, com 18kW e 14kW, respetivamente.

No mês passado, nas 10 horas do Catar, a Porsche saiu vitoriosa tanto na classe Hypercar como em LMGT3. No entanto, não faltam concorrentes a tentar destronar o fabricante alemão e com capacidade para isso.

Com um traçado de circuito muito diferente e condições meteorológicas contrastantes, a segunda ronda do WEC deverá ser um jogo de bola completamente diferente e será fascinante ver quais os carros que se revelam mais adequados ao desafio único de um dos terrenos mais sagrados do desporto automóvel.

Lista de inscritos, AQUI.

Horário:

Sexta-feira, 19 abril

Treino livre 1 11:00h

Treino livre 2: 16:15h

Sábado, 20 abril

Treino livre 3: 10:10h

Qualificação+ Hyperpole: 13:45h

Domingo, 21 abril

Corrida: 12:00h

Foto: Julien Delfosse / DPPI