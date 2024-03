WEC: Cadillac desclassificada dos 1812 km do Qatar

A Cadillac perdeu o quarto lugar que obteve na prova de estreia do WEC 2024, depois de violar os regulamentos técnicos ao marcar presença com uma carroçaria não conforme…

A estreia da Cadillac com o V-LMDh híbrido deu-se no ano passado com dois carros inscritos na categoria Hypercar, obtiveram um pódio nas 24 Horas de Le Mans para esta temporada 2024 têm apenas um carro inscrito na temporada completa, com o Cadillac V-Series.R 32 de Earl Bamber, Alex Lynn e Sebastien Bourdais a ser desclassificado da prova do Qatar, já que um relatório dos Comissários Desportivos afirmava que a Chip Ganassi Racing tinha violado os regulamentos técnicos da LMDh.

De acordo com o relatório, um exame 3D efetuado nas inspeções pós-corrida encontrou discrepâncias entre a carroçaria utilizada no evento e o modelo CAD oficial da carroçaria fornecido pela Cadillac aquando da homologação do carro.

Foi determinado que as cintas do difusor traseiro montadas nos lados esquerdo e direito do carro estavam mais altas e desalinhadas do que o valor nominal do modelo CAD, incluindo as tolerâncias permitidas. A equipa concluiu que as peças foram usadas sem controlo de qualidade o que resultou agora na desclassificação, embora os comissários aceitem que não existiu premeditação ou comportamento doloso, mas sim desleixo. Seja como for, a desclassificação é inevitável, e com isso o Ferrari 499P #83 da AF Corse de Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye passa a ser quarto na corrida, com o Toyota GR010 #7 a fechar o top5.