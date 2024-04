WEC, 6H Imola: Ultrapassagem de Nyck de Vries foi um dos momentos da prova (c/vídeo)

Nyck de Vries, que dividiu o Toyota GR010 – Hybrid n.º7 vencedor das 6 Horas de Imola, segunda prova do Campeonato do Mundo de Resistência, com Mike Conway e Kamui Kobayashi, realizou uma manobra de ultrapassagem muito importante para o resultado que festejaria mais tarde com a sua equipa. Numa manobra de sucesso sobre o Ferrari 499 n.º 50, logo a seguir a um período de Full Course Yellow, o piloto neerlandês da Toyota deixou para trás Miguel Molina para subir ao segundo lugar naquela altura crítica da corrida, quando ainda faltavam cerca de duas horas e meia de prova.

