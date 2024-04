WEC, 6H Imola: Toyota arranca triunfo surpreendente

O Toyota GR010 – Hybrid n.º7, pilotado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries venceu a segunda prova da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), as 6 Horas de Imola, depois de uma boa decisão da estrutura nipónica em montar pneus de chuva quando apenas algumas zonas do traçado estavam molhadas, enquanto a Ferrari AF Corse deixou os seus carros em pista. Na fase final da prova, Kamui Kobayashi defendeu-se de um Kevin Estre determinado a roubar a liderança aos comandos do Porsche 963 n.º6, mas foi o experiente piloto japonês a passar em primeiro na última passagem pela linha de meta.

A Toyota Gazoo Racing conquistou uma vitória inesperada com numa prova afetada pela chuva e onde a Ferrari AF Corse dava sinais fortes de poder triunfar perante o público italiano.

A corrida teve uma reviravolta dramática na segunda metade, com Kobayashi e Estre a emergirem como os principais candidatos no meio de condições meteorológicas e de pista variáveis. A Ferrari manteve inicialmente uma posição dominante, com os seus dois 499P de fábrica a liderarem o pelotão, os n.º 50 e 51. No entanto, a decisão da Ferrari de manter os três carros – com o n.º83 inscrito como privado pela AF Corse – com pneus slicks à medida que as condições da pista pioravam revelou-se dispendiosa.

Em contraste, a Toyota optou por pneus de chuva desde o início, aproveitando a oportunidade para recuperar terreno. A Porsche Penske Motorsport dividiu os seus dois carros, colocando o n.º6 a “cobrir” os dois Toyota e intensificando ainda mais a competição pela primeira posição. Apesar de Kobayashi ter criado uma vantagem significativa sobre Estre, a necessidade de poupar combustível na última volta permitiu ao piloto da Porsche reduzir rapidamente a diferença. As hipóteses de Estre foram prejudicadas por uma penalização de cinco segundos por ultrapassar sob Ssafety Car.

No final, Kobayashi, Conway, de Vries e a Toyota conquistaram a vitória, com Estre, Andre Lotterer e Laurens Vanthoor, a terminarem sete segundos atrás, incluindo a penalização.

Matt Campbell garantiu o terceiro lugar para o carro n.º 5 da Porsche, que partilhou com Michael Christensen e Frédéric Makowiecki, com o primeiro classificado da Ferrari, o carro n.º 50 conduzido por Antonio Fuoco, Niklas Nielsen e Miguel Molina, a conquistar a quarta posição após uma ultrapassagem no final da prova ao Toyota n.º 8 de Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa.

A equipa WRT foi a grande vencedora na estreia de Imola no WEC, no que diz respeito à classe LMGT3, com os dois BMW M4 LMGT3 dos belgas no topo da classificação, depois de algumas lutas entre as tripulações dos dois carros. O primeiro posto foi ocupado pelo n.º31 de Darren Leung, Sean Gelael e Augusto Farfus, depois do piloto brasileiro ultrapassar Maxime Martin, que estava ao comando do n.º46 que dividiu com Ahmad Al Harthy e Valentino Rossi.

O Porsche 911 GT3 R LMGT3 n.º92 da Manthey PureRxcing, que conquistou a pole position, de Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm e Klaus Bachler, fechou o pódio da classe.

Foto: Philippe NANCHINO