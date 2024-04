WEC, 6H Imola: Má interpretação da meteorologia retirou Ferrari da luta pelo triunfo

A Ferrari esclareceu a decisão estratégica que levou a uma oportunidade perdida de vitória na ronda caseira do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA em Imola. A equipa optou por manter os três 499P com pneus slick durante uma chuva a meio da corrida, uma escolha que acabou por se revelar dispendiosa.

Perante 73.600 espetadores que assistiram à estreia das 6 Horas de Imola no calendário do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) ao longo dos três dias, os dois Hypercars da Ferrari – AF Corse tiveram desempenhos convincentes na primeira metade da corrida, mas terminaram em quarto e sétimo lugar devido a um erro, assumido pela estrutura, quando as condições meteorológicas se alteraram durante a prova. Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ao volante do 499P n.º 50, falharam por pouco o pódio, terminando à frente de Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, no carro irmão, o n.º 51.

Após ocupar as primeiras posições na Hyperpole, a Ferrari deixa Imola com o melhor tempo de volta registado na corrida por Antonio Fuoco, 1:31.794s na volta 203. A Ferrari manteve as primeiras posições durante mais de metade da prova italiana, que começou com pista seca. Os 499P números 50 e 51 estavam em primeiro e segundo lugar ao fim da quarta hora. Nessa altura, a chuva caiu em Imola, especialmente no terceiro setor. O que inicialmente parecia ser uma breve chuva acabou por se revelar persistente, anulando a vantagem de ter um carro competitivo em condições mistas. Isto forçou-os a ir para às boxes mais cedo do que o planeado, dando uma vantagem às equipas que mudaram para pneus de chuva várias voltas antes, como aconteceu com a Toyota, que acabou por triunfar em Imola.

“Concluímos as 6 Horas de Imola com mágoa pelo resultado, pois tínhamos potencial para garantir posições no pódio, tendo liderado a corrida durante quase quatro horas”, explicou o director do departamento de endurance da Ferrari, Ferdinando Cannizzo. “Sabemos que o desempenho do Ferrari 499P com pneus slick é excelente em condições de pista húmida e, mesmo com chuva no início, foi bastante bom, por isso tentámos aumentar a vantagem sobre os nossos concorrentes. No entanto, no final, ao interpretar mal a previsão meteorológica, fizemos uma chamada tardia que comprometeu o resultado global. No final, o 499P número 50 fez uma excelente prestação em condições de pista molhada com pneus slicks, enquanto o Ferrari número 83 [inscrito pela AF Corse como privado] assegurou uma impressionante vitória na classe, sem dúvida um aspeto positivo da corrida. Ainda há muito trabalho pela frente e, como sempre, vamos abordá-lo com humildade, trabalhando para recuperar a competitividade em Spa”.

O WEC regressa às pistas a 11 de maio, nas 6 Horas de Spa-Francorchamps, a terceira ronda do calendário de 2024.

Foto: Philippe NANCHINO