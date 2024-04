WEC, 6H Imola: Início de corrida caótico (c/vídeo)

O início da corrida das 6 Horas de Imola foi caótico, com vários Hypercar a envolverem-se num acidente à chegada à curva 1 do traçado italiano. Para alguns a esperança num bom resultado terminou logo ali.

Ainda antes dessa zona da pista, também existiu um toque no pelotão dos LMGT3, resultando em danos no Porsche 911 GT3 R LMGT3 n.º91 da Manthey EMA, que foi depois penalizado por ter causado a colisão com o Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 n.º85 da Iron Dames na reta no início da corrida. O GT3 da Iron Dames acabaria por desistir da corrida pouco depois, com problemas elétricos.

Entre os Hypercar envolvidos no incidente da curva 1, o Alpine A424 n.º 36 pilotado por Matthieu Vaxiviere na altura, foi penalizado em 1 minuto de Stop and Go, considerado causador do toque no Peugeot 9X8 n.º94 que originou depois toda a confusão, que ainda resultou no abandono do BMW M HYBRID V8 n.º15.

Foto: Philippe NANCHINO