WEC, 6H Imola: Feito alcançado pela Isotta Fraschini

Houve satisfação na garagem da Isotta Fraschini Duqueine após as 6 Horas de Imola, conseguindo Jean-Karl Vernay, Carl W. Bennett e Antonio Serravalle atingir o objetivo estabelecido

Não foi fácil o Hypercar da Isotta Fraschini Duqueine, o Tipo 6 LMH Competizione, terminar a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) de 2024. Houve de tudo; ultrapassagens, despistes e a chegada da chuva a contribuir para tornar a pista ainda mais hostil para a pequena equipa.

Depois de uma sessão de qualificação que não correspondeu inteiramente às expectativas da equipa, a corrida de domingo não deixou margem para erros. Era imperativo que a Isotta Fraschini Duqueine chegasse à meta, para capitalizar a oportunidade a partir da última posição da grelha de partida.

Apesar de um incidente logo a seguir ao semáforo verde, o carro número 11, com Jean-Karl Vernay ao volante, conseguiu recuperar sem sofrer danos graves. O piloto completou 64 voltas, estabelecendo a volta mais rápida da equipa, em 1:34.191s.

Após 56 voltas com Carl W. Bennett ao volante, o desgaste dos pneus slicks foi maior do que o previsto, segundo a equipa, e um pequeno erro pôs fim à prestação do piloto um pouco mais cedo do que o previsto. A rápida intervenção dos mecânicos na box permitiu o rápido regresso à pista do Isotta Fraschini, que apesar do impacto, não sofreu danos nos principais componentes mecânicos.

A pista molhada tornou ainda mais difícil uma tarefa que já era complicada, com Antonio Serravalle a ter de se esforçar para manter o controlo do carro durante 71 voltas durante uma hora e trinta minutos de chuva. A equipa Isotta Fraschini Duqueine alcançou assim o seu objetivo, cruzando a linha de chegada na 17.ª posição e pela primeira vez em 100 anos, um carro da equipa italiana completou uma corrida, algo que não foi esquecido pelos seus responsáveis.

“Este fim de semana marca a primeira vez que um Isotta Fraschini completa uma corrida em cem anos”, explicou Max Favard, chefe de equipa. “Foi difícil, mas os pilotos e a equipa chegaram à meta. Agora estamos concentrados em Spa para fazer tudo de novo com um melhor resultado.”

O foco da Isotta Fraschini Duqueine é agora a próxima corrida marcada para 11 de maio no circuito belga de Spa-Francorchamps.

Foto: Isotta Fraschini Duqueine