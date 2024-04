WEC, 6H Imola: Estreia positiva do 9X8 de 2024 com os primeiros pontos da Peugeot

Em estreia no WEC, o 9X8 de 2024 n.º 93 terminou em nono lugar à geral nas 6 Horas de Imola, dando à Peugeot os primeiros pontos para as contas do mundial.

A versão 2024 do PEUGEOT 9X8 teve direito a um batismo de fogo na sua estreia em competição, em condições complicadas no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, mas superados os desafios, a estrutura francesa pôde somar os seus primeiros pontos da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

O Peugeot 9X8 n.º93, partilhado por Mikkel Jensen, Nico Müller e Jean-Éric Vergne terminou em nono lugar da geral nas 6 Horas de Imola, a segunda prova do ano do WEC, mas pior sorte teve o n.º94, de Paul Di Resta, Loïc Duval e Stoffel Vandoorne, que fechou no 14.º lugar.

Os hipercarros franceses largaram do meio da grelha de 37 concorrente, mas enquanto Nico Müller no carro n.º 93 conseguiu passar sem problemas pelos primeiros metros da prova italiana, o seu colega de equipa Paul di Resta, no carro n.º 94, foi atingido por trás e enviado para a caixa de gravilha na curva um. Sofrendo grandes danos devido à colisão inicial e, mais tarde, um furo, a tripulação mostrou resiliência, lutando para terminar em 15.º lugar na geral.

Em contrapartida, o carro n. 93 fez progressos graças aos consistentes duplos ‘stints’ de Nico Müller, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne. Este último mostrou as suas capacidades em condições de chuva, vencendo a sua batalha com o Cadillac e ultrapassando um Porsche para garantir o nono lugar.

“O carro n.º 94 foi atingido por trás no arranque. Houve muitos danos na carroçaria. Efetuámos as reparações em duas fases, uma das quais com o Safety Car em pista, para tentar manter o carro na volta do líder durante o máximo de tempo possível. Nessa altura, do ponto de vista desportivo, não havia muito a disputar”, disse Olivier Jansonnie, responsável técnico da Peugeot.

Além disso, “no carro n.º93, tivemos um problema de embraiagem durante a corrida que teremos de investigar e que, sem dúvida, nos custou alguns lugares na classificação geral. Gerimos bem a estratégia para terminar entre os dez primeiros, especialmente em termos de mudanças de pneus. Para Spa-Francorchamps, obviamente, vamos precisar de fazer melhor na qualificação”, concluiu Jansonnie.

Foto: Philippe NANCHINO