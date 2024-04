WEC, 6H Imola: ‘Dobradinha’ da WRT em LMGT3; Valentino Rossi em 2.º

A Team WRT teve uma excelente passagem por Imola, conquistando o 1-2 na classe LMGT3 e tendo dado um passo em frente nos Hypercar.

A equipa belga esteve em destaque entre os LMGT3 na corrida das 6 Horas de Imola, segunda ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), mostrando também progressos na classe Hypercar, onde opera os dois BMW M Hybrid V8 da marca germânica, alcançando um bom sexto posto com o n.º6 partilhado por Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns e René Rast.

Os pilotos dos LMGT3 da Team WRT mostraram o seu domínio dos elementos, vencendo as condições traiçoeiras. A liderar a corrida esteve o carro #31, guiado pelas mãos de Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung. Logo atrás, o carro #46 cruzou a linha de chegada, impulsionado por Valentino Rossi, com os seus companheiros de equipa Ahmad Al Harthy e Maxime Martin. Os seis pilotos da Team WRT ficaram no topo do pódio graças à estratégia arriscada, mas forte da equipa e às capacidades de Farfus e Martin com pneus slicks na pista húmida de Imola.

Vincent Vosse, chefe de equipa da BMW M Team WRT terminou o fim de semana muito satisfeito com os resultados da equipa na ronda italiana do WEC. “Que fim de semana fantástico para as nossas tripulações LMGT3! A qualificação e a corrida correram muito bem e fizemos as pequenas coisas corretamente. O Augusto e o Maxime mantiveram-se em slicks numa pista molhada e conseguiram mostrar um ritmo incrível. Isso deu-nos uma boa vantagem e, finalmente, o 1-2. Nos Hypercars, estávamos na janela onde pertencemos desta vez, após a grande desilusão no Catar. Estamos a dar um passo de cada vez e já fizemos algumas coisas muito bem aqui. Passemos à próxima corrida em Spa-Francorchamps”.

Um dos pilotos vencedores, da tripulação BMW M4 GT3 n.º31, Augusto Farfus, sublinhou o facto de ser importante é ter a melhor equipa nas corridas do WEC. “Estou incrivelmente feliz e orgulhoso. Hoje mostrámos que o importante é ter a melhor equipa neste campeonato, não apenas o melhor carro ou o melhor piloto individual. No meu turno, a pista esteve sempre molhada de forma diferente e foi uma questão constante de saber quais eram os melhores pneus. Mantivemo-nos sempre com pneus slicks e senti-me muito confortável com o BMW M4 GT3 nestas condições. A equipa manteve-se sempre calma e fez tudo bem no final. Hoje [ontem, domingo] é o aniversário do meu filho e não podia ter-lhe dado uma prenda melhor”.

Já Valentino Rossi, do BMW n.º46, disse estar “muito feliz com a vitória dupla do Team WRT, da BMW M Motorsport e com o meu primeiro pódio no FIA WEC. Tínhamos um carro forte no sábado, na qualificação, e o Ahmad conseguiu uma excelente terceira posição de partida. Na corrida, decidimos manter os pneus slicks. O Augusto foi um pouco mais rápido do que o Maxime no início e assumiu a liderança. No entanto, estou muito contente com o resultado”.