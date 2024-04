WEC, 6 Horas de Imola (2/8): Classificações / Resultados / Campeonatos

Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries venceram a segunda prova da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), as 6 Horas de Imola. Os pilotos do Toyota GR010 – Hybrid n.º7 beneficiaram da decisão acertada da estrutura nipónica quando começou a chover no traçado italiano, terminando a prova com a tripulação do Porsche 963 n.º6 a tentar alcançar o primeiro lugar.

Eis as classificações do mundial de resistência no final da segunda ronda de 2024:

»Campeonato do Mundo de Pilotos – Hypercar

»Campeonato do Mundo de Construtores – Hypercar

»Campeonato do Mundo de Equipas (privados)- Hypercar

»Taça Pilotos – LMGT3

Foto: Philippe NANCHINO