Presidente do IMSA vê potencial na convergência entre DPi e Hipercarros

O novo presidente do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, John Doonan, está envolvido nas negociações entre o ACO e o IMSA para uma aposta na convergência das regras DPi e dos Hipercarros.

“Desde o segundo dia de trabalho como presidente do IMSA que já me envolveram nas discussões com os parceiros do ACO.”

“Há muito interesse e as discussões envolvem muita coisa. Estamos a trabalhar juntos para que este desporto continue a crescer.”

Quando perguntado pelo sportscar365.com sobre a viabilidade de uma convergência, Doonan indicou que os fabricantes do FIA WEC, assim como os atuais fabricantes dos DPi, já fizeram grandes investimentos nas plataformas confirmadas.

“Na Toyota já se fez um grande investimento. A Aston Martin já se comprometeu, tal como a Peugeot, à plataforma dos Hipercarrros. No IMSA os nosso três principais investidores também já se comprometeram. Só o tempo dirá. Há potencial para tal, mas, tal como tudo, existem muitas coisas a resolver antes.”