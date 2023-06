Novo Mustang GT3 será apresentado em Le Mans | AutoSport

A Ford vai desvendar o novo Mustang GT3 a 9 de junho na “Village des Constructeurs” em Le Mans, prevendo competir, através de uma equipa cliente, na edição do próximo ano das 24 Horas com esta máquina.

O novo e muito aguardado Mustang GT3 da Ford será apresentado publicamente no próximo dia 9 de junho de 2023, no espaço da marca na “Village des Constructeurs” em Le Mans, pelas 12h00 em Portugal continental.

Delineado para os campeonatos da SRO, IMSA e WEC de 2024, o novo Mustang da Ford foi desenvolvido em parceria com a Multimatic Motorsports e estará integrado numa equipa-cliente no WEC, que também será conhecida nessa altura. A M-Sport terá também um dedo no projeto, cabendo à estrutura britânica a construção do novo Mustang GT3, que será propulsionado por um motor Ford V8 de 5,0 litros, de base Coyote, desenvolvido pela Ford Performance.

Na apresentação do Mustang GT3 estarão presentes no stand da marca, Jim Farley, Presidente e CEO da Ford, Frédéric Lequien, CEO do WEC, bem como diversos outros ilustres convidados ligados ao Programa GT3, incluindo representantes da Multimatic e da M-Sport, para além de Mark Rushbrook, Diretor Global da Ford Performance Motorsports.