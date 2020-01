LMDH: Reacções positivas por parte dos fabricantes

Os principais fabricantes de carros reagiram ao lançamento da nova fórmula LMDh (convergência entre as regulamentações Le Mans Hyper Car e os DPi) com a maioria a querer “esperar para ver”.

O diretor dos desportos motorizados da Porsche, Pascal Zurlinden, descreveu este momento como histórico:

“É um momento histórico para o desporto automóvel. Ainda não temos detalhes do regulamento, mas existe muito trabalho a fazer. Mas, acho ser uma excelente plataforma para o desporto. Vamos ver o que o futuro nos traz.” – disse Zurlinden à sportscar365.com.

A Cadillac, atual marca envolvida nos DPi em IMSA, através do seu diretor de corrida, Mark Kent, disse também que só tomará uma decisão depois de avaliar melhor o programa:

“A Cadillac felicita o IMSA e o ACO pelo anúncio da convergência nas classes DPi e Le Mans Hyper Car. Quando tivermos mais detalhes, vamos avaliar a nossa participação.”

A Mazda, tal como a Cadillac também está envolvida em IMSA na classe DPi, também espera mais notícias sobre as regras para poder decidir sobre o que irá fazer:

“É emocionante. É um golpe de mestre. O sonho de correr em Daytona e Le Mans é enorme para muitas pessoas e também para muitos fabricantes. Mas iremos esperar para ver quais são as regras.” – disse Nelson Cosgrove, diretor do desporto motorizado da Mazda.

O diretor da BMW Motorsport, Jens Marquardt, elogiou a capacidade de trabalho entre o ACO e IMSA. De recordar que a BMW descartou estar presente no programa de Le Mans Hypercar, mas também é uma marca que tem experiência na convergência de regulamentos, quando esteve presente no alinhamento do regulamento entre o DTM e os Super GT (Class One).

“Acho que o Jim France e o Ed Bennett estiveram bem. É um grande dia para os fãs que poderão ver grandes carros, em grandes pistas, com mais frequência.”