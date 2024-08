Anunciada série documental sobre o WEC

O Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) vai lançar uma nova série documental dividida em oito episódios com o título ‘Meet the Legends’, que irá para o ar no outono.

Esta série tem como objetivo proporcionar aos fãs um olhar aprofundado sobre os construtores de automóveis que competem na temporada de 2024 do WEC, oferecendo uma visão sobre as filosofias e motivações por detrás da sua participação nas corridas de resistência.

A série irá relatar as histórias das principais marcas, misturando a sua herança com a abordagem inovadora que trazem para o mundo das corridas de resistência. Incluirá entrevistas com os protagonistas das equipas como os Antonio Giovinazzi e Kamui Kobayashi, e figuras da indústria, como o presidente da Ferrari, John Elkann.

O promotor do campeonato do mundo salienta que a série ‘Meet the Legends’ centrar-se-á na dinâmica entre herança e inovação, explorando como fabricantes como a Ferrari, a Toyota e outros misturam o seu legado histórico no automobilismo com tecnologia de ponta para se manterem na vanguarda da categoria Hypercar.

O diretor-executivo do WEC, Frederic Lequien, afirmou que o início da nova era dos construtores dos Hypercar foi “uma celebração do empenho de alguns dos maiores nomes das indústrias automóvel e dos desportos motorizados, pelo que sentimos que esta era necessitava de um mergulho profundo para compreender o que torna estas marcas icónicas tão competitivas. Vemos isso corrida a corrida e volta a volta. Mas, nos bastidores, existem fundações profundas e níveis inteiros de excelência técnica, desportiva e de marketing que passam despercebidos. O ‘Meet the Legends’ decompõe isso para dar ao espetador uma compreensão de cada marca e das caraterísticas únicas que trazem para o WEC. A diversidade entre elas é algo que deve ser celebrado e estes episódios fazem-no com uma visão e um forte historial”, concluiu Lequien.

A série estreia em novembro, com a Ferrari como protagonista do episódio de estreia.

Foto: Porsche