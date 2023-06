24H Le Mans: Filipe Albuquerque promete “fazer de tudo para chegar à vitória” | AutoSport

A edição centenário das 24 Horas de Le Mans marca também a bela marca de dez participações de Filipe Albuquerque na mítica prova de resistência. O piloto português, que já subiu ao lugar mais alto do pódio entre os LMP2, irá, juntamente com os seus companheiros de equipa, tentar de tudo para celebrar este feito com uma vitória.

Albuquerque não descura a hipótese do triunfo até porque a United Autosports, assim como os seus companheiros Phil Hanson e Frederike Lubin, lidera o Campeonato do Mundo de Resistência LMP2 e está em boa posição de somar os 50 pontos da vitória em Le Mans.

No pré-teste não houve tanta preocupação com os tempos, garantiu o piloto na antevisão da prova, “mas sobretudo em dar oportunidade ao piloto menos experiente, neste caso Lubin, de conhecer esta nova realidade. Amanhã [quarta-feira], é o início da preparação para as sessões de qualificação que vão ditar a grelha de partida. E agora que cada equipa vai começar a mostrar o seu realmente andamento e nós também”. Apesar de ser a 10ª participação na prova e de já contar com uma subida ao lugar mais alto do pódio entre os LMP2, Filipe Albuquerque não esconde que ainda sente “aquele friozinho na barriga em como vai começar a corrida mais difícil do ano. Aquela que move tudo e todos e que pode mudar o rumo dos campeonatos. Estamos na frente, cientes de todo o nosso potencial e confiantes num bom resultado. Não impomos limites a nós próprios, apenas fazer de tudo para chegar à vitória. Vencer Le Mans pela segunda vez e manter a equipa na frente do campeonato é tudo o que posso desejar”, concluiu o piloto que leva até Le Mans a bandeira de Portugal, mas sobretudo da cidade de Coimbra.As 24h de Le Mans, como é habitual, terão transmissão na íntegra no Eurosport.