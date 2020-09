24h Le Mans 9h: Portugueses na luta pelo pódio

Em Le Mans, após nove horas de corrida, o Safety-Car voltou a fazer mais uma aparição após dois despistes separados, o do #30 da equipa Duquine Engineering e do #4 da ByKolles. O despiste do carro #30 da categoria LMP2, com Tristan Gommendy ao volante, danificou as barreiras de segurança do Circuito de Le Sarthe, colocando uma Slow Zone durante alguns minutos.

Nos LMP1, os Toyota lideram, com o #7 Toyota TS050, com Mike Conway ao volante e uma volta de vantagem para o #8 Toyota TS050, com Sebastien Buemi ao volante. Na terceira posição segue o #1 da Rebellion Racing, com Bruno Senna ao volante.

Na categoria LMP2, ambos os carros de António Félix da Costa e Filipe Albuquerque estão na luta pelo pódio, com vantagem para o #22 de Albuquerque que segue na terceira posição, enquanto o #38 de Félix da Costa segue na quarta posição. Na liderança desta categoria está o #32 da United Autosports, com Job Van Uitert ao volante. Uitert tem uma vantagem de cerca de 10s para o carro #26.

Na categoria LMP2, a Algarve Pro Racing com o carro #25 está a rodar na 14º posição. Já o G-Drive by Algarve segue na 21º posição da categoria

Na categoria LMGTE Pro, as coisas também estão animadas, com o primeiro e segundo classificados separados por cerca de dois segundos. A liderança pertence ao Aston Martin Vantage AMR #97 com Maxime Martin ao volante, seguido do Ferrari 488 GTE Evo #51 pilotado por Alessandro Pier Guidi.

Na categoria LMGTE Am, a liderança pertence ao Aston Martin Vantage AMR #90 com Charlie Eastwood ao volante. O piloto da TF Sport já tem uma vantagem de mais de um minuto sobre o Aston Martin Vantage AMR #98 com Ross Gunn ao volante.

Classificação à geral – 9º Hora

