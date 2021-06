24 Horas de Le Mans vai poder ter 50.000 espectadores | AutoSport

É apenas 20% da lotação habitual, mas é melhor do que nada. A próxima edição das 24 Horas de Le Mans vai poder ter 50.000 espectadores nas bancadas. Como se recordam, a corrida do ano passado, realizada em setembro, foi à porta fechada.

Os espectadores presentes na corrida de 21/22 de agosto terão de apresentar o novo passe de saúde que está a ser introduzido na União Europeia, estar totalmente vacinados, ter um resultado negativo num teste PCR, ou fornecer provas de que tiveram infetados e curados, nos últimos seis meses, sendo por isso considerados imunes. Em comunicado o Automobile Club de l’Ouest revela: “Ao reduzir a capacidade e utilizar o passaporte de saúde, podemos acolher com segurança um evento de qualidade superior”, lê-se na missiva.