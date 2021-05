Vitórias portuguesas na estreia da Carrera 80’s em Portugal

A chuva brindou a estreia dos Carreras Los 80, com os irmãos Monteiro mostrarem-se mestres na chuva. Já os Porsche dominaram a segunda corrida

Domingo, pelas 9 horas e debaixo de uma chuva miudinha o semáforo no final do Pit Lane passou a verde pela primeira vez. À espera dessa mudança encontravam-se o magnifico pelotão das Carreras Los 80, ansiosos por descobrir o que lhes esperava pois todos os treinos e afinações tinham sido feitos com o piso seco no dia anterior. Tudo seria diferente, a aderência, as linhas de trajetória, o set up das máquinas mas o que não estava diferente era a motivação dos pilotos e equipas em completarem os 40 minutos de prova o mais à frente possível na classificação.

Quando o semáforo da reta principal do AIA se apagou as magnificas máquinas das Carreras Los 80 foram libertadas e a primeira corrida em solo Nacional estava iniciada.

Nos T1400, Tiago Lindo venceu a categoria e aproveitando o mau tempo fez frente a carros muito superiores. Terminou a apenas 1 segundo de um BMW 635CSI e à frente de um Ford Escort RS1800 de Grupo 2. Nos GR2 Paulo Duarte mostrou-se mais forte na chuva e com o VW Golf MKI deixou as equipas de tracção traseira, Jorge Cruz em BMW 323i, e Luis Moutinho num Ford Escort RS1800 sem argumentos para discutir o triunfo na categoria.

Na categoria dos potentíssimos TMAX, o BMW 635 CSI da dupla da família João e Paulo Sousa, pai e filho, demonstraram uma excelente mestria ao subirem ao lugar mais alto do pódio. Estes dois foram seguidos por perto por outra dupla familiar, desta feita os irmãos Rui e Carlos Garcia em BMW 635 CSI conseguindo ficar à frente da dupla espanhola com o vistoso Mercedes 190 de Tomas Moreno e Oscar Bartol.

Nos GT COPA, a luta foi falada em alemão pois todos os três veículos presentes no podium saíram da conhecida fábrica de Stuttgart. Em primeiro o imponente Porsche 964RS, José Carvalhosa. Em segundo Bastos Resende com o 911 3.0 RS e apesar de tripular o carro mais antigo da categoria conseguiu subir ao degrau intermédio do podium, Pedro Poças, num belíssimo Porsche 924, mostrou para o que vinha e com um forte andamento atingiu o degrau mais baixo do podium referente à categoria que contava com um total de 8 inscritos,

Sendo estes os primeiros a ver a bandeira de xadrez, o Volvo 850 dos irmãos Monteiro, da categoria INV para carros fora da homologação, não deu hipótese aos demais e foi quem melhor se adaptou ao tempo chuvoso. Luis Palhão em BMW 328i E36 da mesma categoria conseguiu, na primeira corrida da sua vida, o 12º lugar em 18 viaturas que terminaram e mesmo o 2º lugar da categoria.

Esta primeira amostra só levantou ainda mais a curiosidade de como seria a performance destes carros com o piso seco. A curiosidade foi satisfeita logo após a hora de almoço, com São Pedro a dar tréguas e a pista de Portimão a secar rapidamente, o pelotão da competição espanhola foi presenteado com condições ideais para ser disputada a última corrida do fim de semana.

À semelhança da primeira corrida, com uma partida lançada assim que os semáforos se apagaram, os destemidos pilotos aceleraram para mais uma prova de 40 minutos.

Tiago Lindo no seu Fiat Punto teve uma animada corrida com o BMW E30 325i da dupla Edgar Moniz e António Carvalho. Tiveram uma corrida bastante animada e o BMW só na segunda metade da corrida é que se desenvencilhou do endiabrado Punto.

Nos GR2 a historia foi outra. Jorge Cruz no BMW 323i venceu confortavelmente com Ford Escort RS1800 de Manuel Ferrão, ex Rodam a conseguir o segundo lugar do podium ficando à frente do outro Ford Escort mas RS2000 MKI. José Filipe Nogueira e Fernando Campos Ferreira levaram o carro preparado pela BestLap ao podium.

No que toca aos TMAX uma vez mais a dupla de pai e filho brilhou venceu com o BMW 635 CSI, desta vez perseguido pela dupla espanhola que na corrida anterior se teve que contentar com o 3º lugar. Um lugar arrancado a ferros, pois foram apenas 5 segundos em 40 minutos que separaram Tomas Moreno e Oscar Bartol, de Rui e Carlos Garcia, também em BMW 635.

Nos GT COPA a vitória sorriu a Bastos Rezende no mesmo Porsche 911 3.0 RS, que também participou no HE, só alterando os pneus de Avon para Toyo. Foi perseguido por Piero dal Maso em Porsche 964 RS que confidenciou que mesmo a seco o carro alemão é um “bruto”. A terminar o podium surge o “Pole Position” Paulo Vieira em BMW M3 E36. Sendo esta tripla os primeiros a receberem a bandeirada de xadrez.

Na categoria dedicada aos convidados, a INV, os irmãos Monteiros repetiram o feito da corrida anterior vencendo a categoria mas desta vez a serem os 4º a cortar a meta. Luis Palhão teve alguns problemas técnicos no BMW 328 i E36 e abandonou a 9 voltas do fim. O suficiente para ser classificado.

Desta feita a estreia dos Carrera Los 80 estava completa e de que forma. Com dois estados climatéricos completamente opostos levaram homem e máquina ao verdadeiro teste. Todos os pilotos e equipas ficaram rendidos ao esplendor que é a pista de Portimão que encantou todos os presentes com os fantásticos exemplares que apresentou à partida de Classicos cada vez mais apreciados.

O próximo desafio dos Carrera Los 80 será em Jarama nos dias 5 e 6 de Junho durante o Jarama Classic.