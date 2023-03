Vila Real confirma corridas para 14 e 16 de julho | AutoSport

A Capital do Desporto Motorizado nacional vai engalanar-se para receber as máquinas e os artistas que fazem vibrar os fãs. Após ter ficado muito perto de receber o DTM, surgiram algumas dúvidas sobre a possibilidade da “Bila” receber corridas. Os fãs podem ficar descansados.

Vila Real é palco de um dos maiores eventos nacionais do desporto em geral e do desporto motorizado em particular. A capital transmontana costuma iniciar por esta altura a transformação que a eleva de uma simpática cidade do interior de Portugal, a um dos palcos mais desejados do panorama nacional e até internacional.

Depois do fim do WTCR, os organizadores da prova transmontana apostaram forte no DTM, competição alemã que esteve muito perto de percorrer as ruas da “Bila”, mas a imprevisível insolvência da ITR deitou todo o trabalho por água abaixo e não foi possível chegar a acordo com a nova dona dos direitos do DTM, a ADAC. Chegou a temer-se que Vila Real poderia ficar sem corridas este ano, mas os fãs já podem marcar na agenda. De 14 a 16 de julho, teremos as famosas corridas de Vila Real.

O cartaz ainda não é conhecido pelo que se aguardam mais novidades, mas é sabido que o Município, a APCIVR e o CAVR gostam de apresentar um espetáculo de qualidade. Devemos ter mais novidades em breve. Para já, apenas a excelente notícia de que Vila Real irá voltar a ser o palco dos sonhos sobre rodas.