Troféu Mini: Calendário e novidades

Ficaram agora a conhecer-se as novidades do Troféu Mini para 2020. A Race Ready, empresa promotora da competição, apresentou o calendário para a temporada que se avizinha e que terá início com um Test Day no Autódromo do Estoril, nos dias 13 e 14 de março. Este que será um dia de testes perfeito já que no mês seguinte, novamente no Autódromo do Estoril, os dias 25 e 26 de Abril marcam o arranque da competição do Troféu Mighty Mini em 2020.

Segue-se a sempre fantástica prova de Pau, facultativa, já que não pontua para competição, mas uma oportunidade única de visitar um circuito mítico internacional. Será a 30 e 31 de maio, numa conjugação da exigência de um circuito citadino com o ambiente glamouroso do sul de França. Antes da paragem para o descanso de verão, o Troféu Mini visita o Algarve nos dias 11 e 12 de julho, um evento que promete bom tempo e dois dias perfeitos para levar a família, pois os dias mais longos convidam a visitar a praia/piscina entre uma prova e outra.

Após a paragem de verão, o regresso faz-se a 12 e 13 de setembro em Braga, naquela que é a visita ao norte do país e onde se encontra um circuito com características diferentes de todos os outros, além de estarmos numa cidade que sabe sempre receber bem a competição automóvel. Segue-se Jerez de La Frontera, uma das novidades no calendário, a 17 e 18 de outubro, num evento que também leva a Historic Fórmula 1 e que promete ser um evento inesquecível. A encerrar a época, o Troféu Mini regressa ao Estoril para os já tradicionais 250 km, nos dias 21 e 22 de novembro, naquela que é o encerrar da temporada com uma prova que ninguém quer falhar.

Neste evento foi também deixado em cima da mesa a possibilidade dos Mini realizarem partidas separadas, ligeiramente mais atrás face à grelha do Group 1 Portugal onde se inserem, de forma aos carros rodarem mais juntos, embora seja uma medida que está a ser avaliada se será colocada em prática. Este género de partidas é comum realizar-se noutras competições, juntando os grupos de carros com andamentos idênticos em função das categorias existentes.

Foram ainda distinguidos os oito novos pilotos que se juntaram ao Troféu Mini em 2019, ao mesmo tempo que foram anunciados os cinco novos pilotos que vão entrar para a temporada de 2020, onde se incluem dois pilotos que nunca competiram: a Mariana Pinto Abreu e o Rúben Veludo. As expectativas são elevadas para o início da nova época a 25 e 26 de abril no Autódromo do Estoril.