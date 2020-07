Troféu C1 de 2020: Pequenos mas ‘reguilas’…

No passado fim de semana o Autódromo do Algarve engalanou-se para receber os pequeno e irrequietos C1, que disputaram ali as duas primeiras duas corridas da época. Agora foi a letra C(1), três letras do abecedário ou a três meses de distância, espera-se a letra…F(1). Nos Pro, a Termolan e a Monteiros Competições dividiram as primeiras vitórias.

A primeira prova do Troféu C1 de 2020, que teve lugar no passado fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, mais pareceu uma corrida de sprint, no sentido de que houve emoção e trocas constantes. Batalhas em pista, saídas, e cinco entradas do safety-car em pista mantiveram a incerteza até final. As várias intervenções do safety-car baralharam as contas das formações em termos de estratégia, mas serviram para juntar as Equipas, tornando a prova mais interessante para os espetadores que seguiram a corrida em direto através do Facebook ou do YouTube. Regra geral, estas intervenções geraram movimentações nas boxes por parte de grande número de competidores.

Em pista, G-Tech/RP Motorsport, GS Competizione, WallUP Woodlab, VLB Racing e Termolan foram das várias formações que passaram pela liderança da geral e da categoria Pro. Entre os AM, os protagonistas foram WallUP Farma, Outscope, Razão Automóvel e Central Mensageiro, com incontáveis trocas de posições. Uma palavra, ainda, a equipa dos convidados da organização, que conseguiu, certo ponto na corrida, ser o melhor não-Pro. No final, seria uma estratégia de um longo turno final de condução por parte de João Lousada que daria a vitória na geral e entre os Pro à Termolan, enquanto no AM seria a WallUP Farma a receber primeiro a bandeira de xadrez.

A exemplo da primeira, a corrida 2 do Troféu C1 Learn & Drive foi plena de emoção de princípio a fim. Desta feita, o safety-car fez apenas duas aparições em pista o que deu ainda mais relevância às estratégias das equipas.

Desde o início a Monteiros Competições, uma equipa estritamente familiar, apostou em turnos longos de condução e, apesar das constantes subidas e descidas de posições de todas as formações devido às paragens nas boxes, no final, seria uma estratégia que se viria a revelar vencedora.

No entanto, não foi uma vitória fácil, com forte réplica de várias formações, entre as quais TZi Design, GS Competizione, Mundimat, RP Motorsport, e Gianfranco, sendo que estes últimos disputaram a segunda posição em photo finish. Os vencedores da prova de ontem, a Termolan, acabaram por não completar a prova.

Nos AM as lutas foram, igualmente, uma constante. Muitas disputas de posição logo início causaram problemas a várias equipas, entre as quais os vencedores de ontem, a Wall UP Farma, que se atrasou irremediavelmente. Os protagonistas acabaram por ser Astrilusa, Digidelta Solutions – Autocloche, GS Competizione e TIS Racing Team. A vitória foi discutida de forma acesa até ao final, com a Digidelta a sair vencedora.

As classificações estão suspensas durante uma semana porque a organização recolheu várias componentes mecânicas que vão ser alvo de verificação técnica.

Findas as corridas do Algarve, o próximo fim de semana de corridas terá a 5 e 6 de setembro, no Autódromo do Estoril.

Classificação (Corrida 1)

Pro

1º – Termolan

2º – RP Motorsport

3º – G-Tech/RP Motorsport

AM

1º – WallUP Farma One

2º – OutScope

3º – Central Mensageiro

Guest

1º – Convidados da Organização

2º – The Art of MH Racing

Classificação (Corrida 2)

Pro

1º – Monteiros Competições

2º – RP Motorsport

3º – Gianfranco Motorsport

AM

1º – Digidelta Solutions – Autocloche

2º – Astrilusa Racing Team

3º – WallUp Farma One