Tiago Monteiro abalroado por adversário em Mid-Ohio | AutoSport

Tiago Monteiro arrancou da ‘pole position’ para a jornada de Mid-Ohio do IMSA Michelin Pilot Challenge, mas a vontade de levar o Honda Civic Type R TCR da LA Honda World à vitória foi contrariada quando um toque na partida o obrigou à desistência.

A estreia no campeonato americano começou em cenário de perfeição e terminou da pior forma. Tiago mostrava-se frustrado, não só por não ter tido a oportunidade de disputar a corrida como previa, mas sobretudo por ver o trabalho da equipa deitado por terra.

“Apesar de sabermos que os incidentes acontecem e que fazem parte do nosso desporto, nunca gostamos de viver a situação sobretudo quando estamos na ‘pole’ e temos todas as condições para discutir o lugar mais alto do pódio. Fiquei frustrado e desalentado por ver o trabalho da equipa condicionado. Desde o primeiro momento em pista que me entregaram um carro fantástico e sinto que podíamos ter trazido para casa um muito bom resultado”, começou por referir.

Apesar do desfecho, Tiago gostou do regresso às competições americanas: “É um ambiente muito próprio com o qual me identifico. Foi um prazer estar em Mid-Ohio e de vestir as cores da L.A. Honda World Racing a convite da Honda USA e HPD. Espero voltar a repetir a experiência para a desforra e poder dar à equipa o resultado que merecem. Fizeram verdadeiramente um trabalho fantástico e foi uma honra fazer parte deste projecto”, concluiu.

Tiago Monteiro regressa agora à Europa para se centrar no FIA WTCR que terá a segunda ronda nos próximos dias 27 e 28 de maio no Nordschleife.