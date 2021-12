Filipe Albuquerque no Super Seven by Toyo Tires! | AutoSport

Detentor de um palmarés invejável que o consagra como uma das maiores figuras do automobilismo nacional e internacional, Filipe Albuquerque aceitou o desafio lançado pela CRM Motorsport e vai estar presente na última ronda da temporada 2021 do Super Seven by Toyo Tires. Integrada no Estoril Racing Festival, que cumpre o seu 10º aniversário, a prova realiza-se entre 11 e 12 de Dezembro no traçado emblemático do Circuito do Estoril e contará, novamente, com uma recheada lista de inscritos na qual o piloto de Coimbra assumirá o estatuto de convidado de luxo, estimulando todos os presentes.

Para Filipe Albuquerque, a oportunidade de conduzir um Caterham era irrecusável e não podia ter chegado em melhor hora: “É com muita alegria que aceitei o convite endereçado pelo Tiago Raposo Magalhães para participar no Super Seven by Toyo Tires. Ao longo dos anos, tenho ouvido excelentes comentários em torno da competitividade e fair-play do Troféu, mas também do prazer de condução associado aos Caterham — um carro cujas sensações ao volante aparentam ser muito semelhantes ao que vivi no karting. Encontro-me muito entusiasmado por experimentar o 420R pela 1ª vez, e igualmente por voltar a sentar-me num carro de corridas sem qualquer tipo de pressão competitiva e apenas com o intuito de me divertir. Será, com certeza, uma boa forma de terminar o ano, depois de ter concluído o exigente programa delineado para 2021 no WEC e IMSA”.

Destacando a humildade do piloto e o impacto positivo que a sua presença tem gerado entre os concorrentes e equipas do Troféu, Tiago Raposo Magalhães acredita que “a participação de Filipe Albuquerque, em conjunto

com a decisão dos títulos em disputa nas categorias 420R Pro, 420R Gentleman e 275R, irá traduzir-se num final de temporada que ficará para a história do Super Seven by Toyo Tires”.

O responsável da CRM Motorsport não tem dúvidas de que “o Filipe vai adorar o ambiente familiar que caracteriza a competição, enquanto os nossos pilotos terão uma oportunidade de ouro para conviver de perto, em pista e fora dela, com uma das maiores referências do automobilismo mundial.”

Num fim-de-semana em que a ação competitiva será repartida com o Kia GT Cup, que promove a 2ª edição da Taça Kia, e o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, a derradeira prova da temporada 2021 do

Troféu que contará com 30 carros e 37 pilotos nacionais. Um número “dentro da média que tivemos este ano e que volta a espelhar o crescimento sustentado

da competição, até pela chegada de mais um novo rosto à família Super Seven — o 16º esta temporada!”, reitera Tiago Raposo Magalhães.