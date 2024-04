Caterham Motorsport Iberia abre temporada no AIA com ‘casa’ cheia

O troféu ibérico monomarca Caterham Motorsport Iberia (antigo Super Seven by Toyo Tires) vai dar início à sua 16ª temporada no próximo fim de semana (5 a 7 de abril), no Autódromo Internacional do Algarve, com muitas novidades para a temporada de 2024.

O pelotão do Caterham Motorsport Iberia estará dividido em duas grelhas. Na grelha principal, que inclui os modelos de competição mais potentes do fabricante britânico, a categoria 420R conta com um total de 40 pilotos inscritos, divididos em duas categorias: Pro e Gentleman. Quanto à grelha preenchida pelos modelos 340R e 310R, serão 17 os carros presentes nesta primeira ronda de 2024.

Em termos de mudanças, o campeão em título entre os 420R Pro, Alex Areia trocou a Speedy Motorsport pela Gianfranco Motorsport, seguindo-se Sérgio e David Saraiva, assim como Nélson Gomes.

Ao mesmo tempo, a Adess – equipa que acolheu todos os carros da agora extinta Teaam Nuorte – terá J.J. Magalhães, J.J. Magalhães Jr, Diogo Costa, Paulo Costa e Duarte Lisboa para prestar assistência, que farão companhia ao atual campeão dos 340R, Pedro Reis Ferreira, que transitou para a a classe 420R na categoria Gentleman.

No que toca aos 340R, Salvador Posser de Andrade também utilizará as cores da Adess depois de deixar a CRM Motorsport, e será acompanhado por Ricardo Megre. Por sua vez, José Rodrigues, piloto dos 340R juntou-se à CRM Motorsport com o intuito de lutar pelos lugares cimeiros da categoria.

No entanto, a Adess perdeu Nuno Afonso para 2024, que irá representar as cores da Speedy Motorsport. A equipa de Pedro Salvador terá ainda uma cara nova, com o vila-realense Rafael Lobato, que prepara o assalto ao título entre os Pro. A estrutura de Salvador apadrinha também a estreia do jovem Duarte Camelo, piloto que competiu o ano passado no FPAK Junior Team e do jovem oriundo do karting Tomás Teixeira ambos na categoria Gentleman dos 420R.

Tiago Loureiro, vencedor dos Legend Cars Iberian Series dá em 2024 o salto para os 420R Gentleman apoiado pela ZOME Racing Team de Ricardo Rajani, estreando-se na competição entre os 420R Gentleman.

Sergey Orekhov, depois de um teste no ano de 2023, aposta na competição ibérica apoiado pela CRM Motorsport na luta pelo pódio entre os 420R Gentleman.

Também Manuel Moura Teixeira e o seu filho Samuel Teixeira, resolveram adquirir um Caterham 420R e competir entre os Gentleman, tendo o apoio técnico da Monteiros Competições. A estrear-se na competição, a equipa G2B que com a parceria com o conhecido Mestre Bastos disputará a categoria 420R Gentleman com o jovem piloto J.J. Oliveira que transita do Carbon Neutral Cup para o Caterham Motorsport Iberia. Em mote de regresso às competições e de estreia no Caterham Motorsport Iberia, os irmãos Moura, Gustavo Moura Jr e Gonçalo Moura integram o troféu monomarca.

Com o sucesso que foi 2023, a organização do Caterham Motorsport Iberia decidiu manter a programação do fim de semana desportivo, com os pilotos a terem como programa oficial com 1 sessão de qualificação de 15 minutos e 3 corridas de 20 minutos para disputar ao longo do fim de semana. Particularidade para a inversão dos 10 primeiros classificados da primeira corrida para a grelha de partida da segunda corrida e a inversão dos 10 primeiros classificados da segunda corrida para compor a grelha da corrida final.

Para Tiago Raposo Magalhães “2024 começa da melhor forma, com casa cheia! Iniciamos o ano com o mas sim o maior arranque de sempre da família Caterham na Península Ibérica e num palco de luxo como o Autódromo Internacional do Algarve. A grelha dos 420R, com 40 participantes é sem dúvida o ponto alto do evento, mas tenho de destacar o crescimento da grelha dos 340R que para esta corrida teve um aumento de cerca de 70% face a 2023 e estimamos que até ao fim deste ano podemos duplicar o melhor número conseguido em 2023. Estou confiante que 2024 será o melhor ano de sempre da competição e mal posso esperar para assistir novamente às melhores corridas do planeta!”.

Horário:

Inscritos: